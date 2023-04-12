Трамп потребовал от своего бывшего адвоката $500 млн

Юрист выступил ключевым свидетелем в ходе процесса против политика. В иске говорится, что адвокат нарушил обязательства перед Трампом, распространил ложные сведения о нем и раскрыл конфиденциальную информацию.

Бывший президент просит у юриста выплатить компенсацию в размере $500 миллионов.

Трампу 4 апреля предъявили обвинения в фальсификации деловых документов. Его подозревают в выплате порнозвезде Сторми Дэниелс крупной суммы за молчание об их предполагаемом романе.

Трамп заявил, что в любом случае намерен участвовать в президентских выборах в 2024 году, передает «Радиоточка НСН».

