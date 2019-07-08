Трамп посоветовал Ирану «быть осторожным»
Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану следует «быть осторожным» в заявлениях о своей ядерной программе. Об этом глава Белого дома рассказал в интервью телеканалу Fox News.
«Ирану следует быть осторожным. Если вы разбогатеете по одной причине, а я не скажу вам, в чем эта причина, это бесполезно. Им лучше быть осторожными»,— цитирует Трампа «Свободная пресса».
Как отмечает Газета.ру, глава США также заявил, что Тегеран никогда не сможет обладать ядерным оружием.
Накануне стало известно, что Иран нaмерен повысить обогaщение урaнa нa 5% с 7 июля. Это стaнет ответной мерой нa невыполнение европейскими пaртнерaми обязaтельств по ядерному соглaшению, зaявил советник высшего руководителя стрaны.
Напомним, что выход из ядерной сделки Иран объяснил нарушениями договоренностей со стороны Вашингтона, а также неспособностью оставшихся в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) решить возникшие проблемы. Тегеран дал этим странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав вернуться к исполнению приостановленных обязательств.
В мае 2018 года, президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Кроме того, была озвучена цель довести экспорт иранской нефти до нуля. Иран и оставшаяся пятерка стран договорились разработать финансовый механизм для расчетов в обход действий США.
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