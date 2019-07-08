Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану следует «быть осторожным» в заявлениях о своей ядерной программе. Об этом глава Белого дома рассказал в интервью телеканалу Fox News.

«Ирану следует быть осторожным. Если вы разбогатеете по одной причине, а я не скажу вам, в чем эта причина, это бесполезно. Им лучше быть осторожными»,— цитирует Трампа «Свободная пресса».

Как отмечает Газета.ру, глава США также заявил, что Тегеран никогда не сможет обладать ядерным оружием.

Накануне стало известно, что Иран нaмерен повысить обогaщение урaнa нa 5% с 7 июля. Это стaнет ответной мерой нa невыполнение европейскими пaртнерaми обязaтельств по ядерному соглaшению, зaявил советник высшего руководителя стрaны.