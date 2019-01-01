Американист: Трампа обругают не за ржавые танки, а за сам парад

В Пентагоне объяснили неприглядный вид военной техники, доставленной в Вашингтон в канун празднования Дня независимости. В ведомстве отметили, что выставленные в центре американской столицы бронемашины «Брэдли» и танки «Абрамс» с облупившейся краской и следами ржавчины предварительно были почищены, и именно такие машины запросил Белый дом, пишет «РИА Новости».

Как заметил в эфире НСН директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв, неидеальный вид бронемашин и танков можно объяснить тем, что власти хотели устроить демонстрацию техники, участвовавшей в военных действиях. Так или иначе, президента Трампа будут критиковать за саму идею проведения парада в День независимости, так как это не свойственно американцам, отметил собеседник агентства.

«В Соединенных Штатах практика военных парадов практически отсутствует. Последний раз такого рода действия устраивались очень-очень давно, в связи с первой Войной в [Персидском] заливе, когда президентом еще был Буш-старший. Тогда война действительно была короткой, победоносной, и в связи с этим устроили военный парад. На территории США не было такой войны, где им приходилось бы защищать свою независимость, территориальную целостность и так далее, поэтому сами парады не приняты в Америке. Парады не представляли такой ценности как для европейских стран, которым приходилось довольно часто в своей истории восстанавливать свое государство, отстаивать его с оружием в руках. В США такого не было. Первой и последней была война за независимость от Великобритании, которая и привела к образованию Соединенных Штатов», — пояснил американист.