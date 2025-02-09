Трамп поручил предоставить данные о покушавшихся на его жизнь
Американский лидер Дональд Трамп заявил изданию New York Post, что поручил Секретной службе США предоставить ему всю информацию о двух мужчинах, пытавшихся совершить покушение на его жизнь во время предвыборной кампании.
«Почему у одного парня было шесть мобильных телефонов, а у другого — (иностранные) приложения? … Больше никаких утаиваний из-за Байдена ... Я имею право знать. И они утаивали это достаточно долго», — сказал глава государства.
Ночью 14 июля на Трампа было совершено покушение. Это случилось во время выступления политика на митинге в Пенсильвании. У Трампа даже было окровавлено ухо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru