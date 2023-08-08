Трамп попросил суд не запрещать публиковать данные по делу о штурме Капитолия

Адвокаты бывшего президента США Дональда Трампа попросили федеральный суд округа Колумбия не вводить жестких ограничений на публикацию политиком информации по делу о штурме Капитолия и препятствовании утверждению итогов выборов в стране, сообщает ТАСС.

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Ранее Минюст попросил судью запретить экс-главе Белого дома и его юристам передавать полученную в ходе процесса информацию лицам, которые не уполномочены судом получать эти данные. Как считает ведомство, распространение подобных сведений может помешать беспристрастному рассмотрению дела.

Защита выступила против удовлетворения ходатайства Минюста, так как эта мера нарушила бы право их клиента на свободу слова.

Ранее Трамп назвал Минюст США министерством несправедливости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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