Трамп не признал новые обвинения по делу о секретных документах

Отказ Трампа следует из судебных материалов. Политик поставил под ними свою подпись.

«Я получил копию обвинительного заключения и заявляю, что не виновен в инкриминируемых нарушениях», - подчеркнул политик.

В Вашингтоне накануне прошло судебное заседание по делу о вмешательстве в выборы президента США в 2020 году и штурме Капитолия. Трамп отказался признать вину, но согласился сдаться полиции, если его вина будет доказана, передает «Радиоточка НСН».

