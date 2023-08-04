Трамп не признал новые обвинения по делу о секретных документах
Бывший президент США Дональд Трамп отказался признавать дополнительные обвинения по делу о секретных документах, пишет РИА Новости.
Отказ Трампа следует из судебных материалов. Политик поставил под ними свою подпись.
«Я получил копию обвинительного заключения и заявляю, что не виновен в инкриминируемых нарушениях», - подчеркнул политик.
В Вашингтоне накануне прошло судебное заседание по делу о вмешательстве в выборы президента США в 2020 году и штурме Капитолия. Трамп отказался признать вину, но согласился сдаться полиции, если его вина будет доказана, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru