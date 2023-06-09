Трамп заявил, что его вызвали в суд
Бывшего американского лидера Дональда Трампа вызвали в суд.
По его словам, информация об этом была доведена через его адвокатов. Причиной называется хранение секретных документов. Заседание назначено 13 июня.
«Коррумпированная администрация Байдена проинформировала моих адвокатов, что мне предъявлены обвинения», — сообщил бывший президент.
Как отметил Трамп, он не ожидал, что подобное может произойти с бывшим главой государства.
Ранее прокуратура Соединенных Штатов уведомила Трампа о ведении против него уголовного расследования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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