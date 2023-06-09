Трамп заявил, что его вызвали в суд

По его словам, информация об этом была доведена через его адвокатов. Причиной называется хранение секретных документов. Заседание назначено 13 июня.

«Коррумпированная администрация Байдена проинформировала моих адвокатов, что мне предъявлены обвинения», — сообщил бывший президент.

Как отметил Трамп, он не ожидал, что подобное может произойти с бывшим главой государства.

Ранее прокуратура Соединенных Штатов уведомила Трампа о ведении против него уголовного расследования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

