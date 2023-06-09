Трамп заявил, что его вызвали в суд

Бывшего американского лидера Дональда Трампа вызвали в суд.

Суд по делу Трампа о фальсификации документов начнется в марте 2024 года

По его словам, информация об этом была доведена через его адвокатов. Причиной называется хранение секретных документов. Заседание назначено 13 июня.

«Коррумпированная администрация Байдена проинформировала моих адвокатов, что мне предъявлены обвинения», — сообщил бывший президент.

Как отметил Трамп, он не ожидал, что подобное может произойти с бывшим главой государства.

Ранее прокуратура Соединенных Штатов уведомила Трампа о ведении против него уголовного расследования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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