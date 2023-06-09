Трампу предъявили обвинения по 38 пунктам

В частности, политика обвинили в хранении секретных материалов, связанных с национальной безопасностью. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

В мае Трампа обвинили в фальсификации деловых документов и сокрытии компромата о якобы имевшихся связях с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Экс-президент не признал вину.

Прокуратура США 8 июня уведомила Трампа об уголовном расследовании против него.

Адвокаты бывшего президента Джим Трасти и Джон Роули заявили, что прекращают представлять интересы. Юристы выразили уверенность, что политика оправдают, передает «Радиоточка НСН».

