Трамп пообещал в случае переизбрания разрешить конфликт на Украине

Трамп абсолютно уверен в урегулировании конфликта в случае, если он снова займет кресло президента. Он считает, что решить сложившуюся ситуацию может только человек на посту главы государства. При этом Трамп отметил, что на должности посланника у него бы ничего не получилось.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что нынешний президент США Джо Байден вцепился в Украину ради своего переизбрания в следующем году.

