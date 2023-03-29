Трамп пообещал в случае переизбрания разрешить конфликт на Украине

Бывший президент США Дональд Трамп в интервью Foxnews пообещал в случае переизбрания урегулировать конфликт на Украине до его возвращения в Белый дом.

Газета Times сообщила об изменении американской стратегии на Украине

Трамп абсолютно уверен в урегулировании конфликта в случае, если он снова займет кресло президента. Он считает, что решить сложившуюся ситуацию может только человек на посту главы государства. При этом Трамп отметил, что на должности посланника у него бы ничего не получилось.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что нынешний президент США Джо Байден вцепился в Украину ради своего переизбрания в следующем году.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Выборы в СШАДональд Трамп

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