Трамп пообещал российскому бойцу Нурмагомедову решить конфликт в Палестине
3 июня 202405:18
Экс-глава США Дональд Трамп пообещал бывшему российскому чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову прекратить конфликт в Палестине.
Об этом бывший президент заявил после боя российского бойца UFC Ислама Махачева.
Так политик ответил на просьбу Нурмагомедова прекратить конфликт в Палестине.
Также Трамп назвал Нурмагомедова своим любимым бойцом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru