Трамп пообещал российскому бойцу Нурмагомедову решить конфликт в Палестине

Экс-глава США Дональд Трамп пообещал бывшему российскому чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову прекратить конфликт в Палестине.

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Об этом бывший президент заявил после боя российского бойца UFC Ислама Махачева.

Так политик ответил на просьбу Нурмагомедова прекратить конфликт в Палестине.

Также Трамп назвал Нурмагомедова своим любимым бойцом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:СпортПалестинаДональд ТрампНурмагомедов

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