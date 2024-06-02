Трамп назвал Нурмагомедова своим любимым бойцом

Бывший президент США Дональд Трамп назвал экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова своим любимым бойцом. Об этом в своих соцсетях рассказал менеджер спортсмена Али Абдель-Азиз.

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По его словам, Трамп высоко оценил бойцовские качества россиянина. Политик провел короткую встречу со спортсменом и пожал ему руку.

Нурмагомедов три раза защитил титул чемпиона UFC в легком весе. В 2020 году он объявил о завершении карьеры. После этого спортсмен приступил к тренерской деятельности.

Ранее Telegram-канал Mash утверждал, что Нурмагомедов задолжал налоговой службе 306 миллионов рублей, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:НурмагомедовДональд Трамп

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