Трамп назвал Нурмагомедова своим любимым бойцом
Бывший президент США Дональд Трамп назвал экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова своим любимым бойцом. Об этом в своих соцсетях рассказал менеджер спортсмена Али Абдель-Азиз.
По его словам, Трамп высоко оценил бойцовские качества россиянина. Политик провел короткую встречу со спортсменом и пожал ему руку.
Нурмагомедов три раза защитил титул чемпиона UFC в легком весе. В 2020 году он объявил о завершении карьеры. После этого спортсмен приступил к тренерской деятельности.
Ранее Telegram-канал Mash утверждал, что Нурмагомедов задолжал налоговой службе 306 миллионов рублей, сообщает «Радиоточка НСН».
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