Трамп назвал Нурмагомедова своим любимым бойцом

По его словам, Трамп высоко оценил бойцовские качества россиянина. Политик провел короткую встречу со спортсменом и пожал ему руку.

Нурмагомедов три раза защитил титул чемпиона UFC в легком весе. В 2020 году он объявил о завершении карьеры. После этого спортсмен приступил к тренерской деятельности.

Ранее Telegram-канал Mash утверждал, что Нурмагомедов задолжал налоговой службе 306 миллионов рублей, сообщает «Радиоточка НСН».

