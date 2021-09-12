Трамп пообещал осчастливить избирателей на президентских выборах
Бывший американский лидер Дональд Трамп пообещал осчастливить людей на выборах главы государства в 2024 году, сообщает «РЕН ТВ».
По словам политика, сторонники будут рады, когда он сможет объявить о решении. Трамп отметил, что уже определился, будет ли участвовать в следующей президентской гонке.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп в 20-ю годовщину терактов 11 сентября в Нью-Йорке обвинил действующего главу Белого дома Джо Байдена в сдаче позиций страны в Афганистане, передает Daily Mail.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,1 млн+0 / сут.
Умерли
191 тыс.+0 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+0 / сут.
- Байден возложил венок у Пентагона, почтив память жертв терактов 11 сентября
- Украина увидела в учениях «Запад-2021» серьезные риски для страны
- Роспотребнадзор открыл «горячую линию» после смерти москвичек от арбуза
- Российская армия до конца года получит более 240 новейших танков
- Назван поставщик арбузов, которыми отравились москвички
- Disney: До конца года кинотеатрам вернется эксклюзивное право на прокат фильмов
- Назван идеальный возраст для оформления ипотеки
- Трамп в годовщину терактов 11 сентября бросил обвинение Байдену в поражении в Афганистане
- Роналду в составе «Манчестер Юнайтед» забил первый мяч
- В Париже возобновились протесты против мер по борьбе с коронавирусом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru