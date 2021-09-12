Трамп пообещал осчастливить избирателей на президентских выборах

По словам политика, сторонники будут рады, когда он сможет объявить о решении. Трамп отметил, что уже определился, будет ли участвовать в следующей президентской гонке.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп в 20-ю годовщину терактов 11 сентября в Нью-Йорке обвинил действующего главу Белого дома Джо Байдена в сдаче позиций страны в Афганистане, передает Daily Mail.

