Bloomberg: Трамп в очередной раз пригрозил пошлинами в 100% в отношении БРИКС
14 февраля 202504:30
Вашингтон может ввести пошлины в размере 100% на товары из стран БРИКС, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа.
По его словам, это произойдет, если организация будет предпринимать попытки, которые несут угрозу американскому доллару. США не обеспокоены о том, что на фоне введения пошлин в отношении БРИКС увеличится вероятность торговли других стран с Китаем, отметил Трамп.
Ранее в БРИКС опровергли утверждения Трампа о создании единой валюты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru