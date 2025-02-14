Bloomberg: Трамп в очередной раз пригрозил пошлинами в 100% в отношении БРИКС

Вашингтон может ввести пошлины в размере 100% на товары из стран БРИКС, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа.

Трамп пригрозил БРИКС пошлинами за попытки создать альтернативу доллару

По его словам, это произойдет, если организация будет предпринимать попытки, которые несут угрозу американскому доллару. США не обеспокоены о том, что на фоне введения пошлин в отношении БРИКС увеличится вероятность торговли других стран с Китаем, отметил Трамп.

Ранее в БРИКС опровергли утверждения Трампа о создании единой валюты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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