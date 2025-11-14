Трамп замазал руку тональным кремом

Это произошло сразу после возобновления работы федерального правительства, остановившейся на 43 дня. Всего несколькими часами ранее, подписывая бюджет, американский лидер обходился без тонального крема. На опубликованных тогда фото- и видеоматериалах на той же руке отчетливо виден небольшой синяк.

Ранее с помощью косметики Трамп маскировал синяки, которые, по заверениям представителей Белого дома, являются следствием его активной практики рукопожатий. В июле пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, ссылаясь на результаты медицинского обследования, сообщала о диагностированной у Трампа хронической венозной недостаточности. Именно это состояние, наряду с большим количеством рукопожатий, и называлось официальной причиной появления гематом.

