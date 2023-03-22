СМИ: Трамп заявил, что новые показания уберегут его от предъявления обвинений
Экс-глава Белого дома Дональд Трамп считает, что новые показания уберегут его от предъявления обвинений по делу о манипуляциях с финансовыми документами в компании Trump Organization, сообщает Newsweek.
Сегодня в Нью-Йорке продолжает работу большое жюри, изучающее вопрос о возможности выдвижения обвинений в адрес бывшего президента США в связи с якобы подлогом финансовых документов Trump Organization. Как предполагается при выплате $130 тысяч бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс, которая якобы получила их за нераспространение информации во время избирательной кампании 2016 года о якобы имевшей место связи с Трампом в 2006 году.
Трамп пока вызова в суд не получал.
Администрация президента США Джо Байдена хочет избавиться от Дональда Трампа и не допустить его к выборам в 2024 году.
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