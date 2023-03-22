Слушания против Трампа не состоялись из-за угрозы взрыва

Это произошло перед тем, как судья должен был приступить к рассмотрению иска на $250 млн. Суд пришлось закрыть. Проверка не выявила угрозы взрыва.

Напомним, Трамп считает, что новые показания уберегут его от предъявления обвинений по делу о манипуляциях с финансовыми документами.

