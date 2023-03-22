Слушания против Трампа не состоялись из-за угрозы взрыва
22 марта 202305:14
В суд Нью-Йорка на Манхэттене, где должны были начаться слушания против экс-главы США Дональда Трампа, поступила угроза взрыва, сообщает Bloomberg.
Это произошло перед тем, как судья должен был приступить к рассмотрению иска на $250 млн. Суд пришлось закрыть. Проверка не выявила угрозы взрыва.
Напомним, Трамп считает, что новые показания уберегут его от предъявления обвинений по делу о манипуляциях с финансовыми документами.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru