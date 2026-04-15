CENTCOM заявило об успешной блокаде иранских портов
Военные США успешно блокировали порты Ирана, заявил глава Центрального командования ВС (CENTCOM) адмирал Брэд Купер. Об этом сообщается на странице командования в соцсети X.
«Блокада иранских портов успешно установлена, поскольку... вооруженные силы достигли морского превосходства на Ближнем Востоке», - отметил адмирал.
По словам Купера, Соединенные Штаты якобы смогли за последние 36 часов остановить морскую торговлю Ирана.
Между тем СМИ сообщили, что введенная США морская блокада Ормузского пролива не достигла цели, несколько судов, в том числе пришвартованные в портах Ирана, успешно прошли через пролив, пишет Ura.ru.
