Мадьяр заявил, что Венгрия не может отказаться от российской нефти

Поставки нефти из России по трубопроводу «Дружба» имеют чрезвычайно важное значение для Венгрии, республика не сможет от этого отказаться. Об этом заявил лидер победившей на парламентских выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр, передает радиостанция Kossuth.

«Если бы она [Венгрия] захотела сейчас это сделать, то с географической точки зрения это было бы совершенно невозможно. Россия останется на своем месте, и Венгрия тоже», - отметил политик.

Будапешт надеется, что Украина возобновит работу «Дружбы», как и обещала, к концу апреля. Запуск нефтепровода важен в том числе для пополнения стратегических резервов нефти в Венгрии, которые сократились на 20% за последний месяц.

Ранее Мадьяр заявил, что Будапешт будет стремиться разнообразить источники энергоресурсов, пишет Ura.ru.

