Росавиация ввела ограничения на полеты в шести аэропортах
15 апреля 202608:58
Временные ограничения на полеты введены в шести российских аэропортах. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Так, ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в авиагаванях Бугульмы, Казани, Нижнекамска и Чебоксар, пишет RT. Позже аналогичные меры приняли в аэропортах Уфы и Оренбурга.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнули в Росавиации.
Ранее ведомство заявило об ограничении срока действия сертификата эксплуатанта авиакомпании Azur Air до 8 июня.
