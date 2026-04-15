Росавиация ввела ограничения на полеты в шести аэропортах

Временные ограничения на полеты введены в шести российских аэропортах. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Так, ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в авиагаванях Бугульмы, Казани, Нижнекамска и Чебоксар, пишет RT. Позже аналогичные меры приняли в аэропортах Уфы и Оренбурга.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнули в Росавиации.

Ранее ведомство заявило об ограничении срока действия сертификата эксплуатанта авиакомпании Azur Air до 8 июня.

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
