СМИ: Трамп считает, что продлевать перемирие с Ираном не потребуется

Президент США Дональд Трамп считает, что продлевать перемирие с Ираном не придется. Об этом написал журналист телеканала ABC Джонатан Карл в соцсети Х.

Как отметил Трамп, он не рассматривает возможность продления перемирия.

«Я думаю, что вы станете свидетелями двух удивительных дней. Я действительно так считаю», - указал глава Белого дома.

Отвечая на вопрос о том, завершится ли конфликт с Ираном заключением соглашения, американский президент указал, что противостояние закончится «так или иначе». По мнению Трампа, сделка предпочтительнее, так как в этом случае Иран сможет восстановить страну.

Ранее посол Ирана в Индии Мохаммад Фатхали заявил, что Тегеран проведет второй раунд переговоров с США при условии принятия выдвинутых республикой требований, пишет 360.ru.

