Дмитрий Певцов выступил за возрождение Госкино

Подобный Госкино орган, контролирующий качество производства кинофильмов, нужен в России, считает народный артист РФ, первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

По словам артиста, назрела необходимость в структуре, которая будет контролировать расход государственных денег. Певцов считает, что должен действовать орган, который следит за качеством производимых лент начиная со сценария.

«В советские времена даже черновой материал уже отсматривался Худсоветом. Затем отсматривалась первая копия - на предмет того, о чем это кино, какого оно качества, не вредит ли оно людям, соответствует ли идеологии, и так далее. У нас таких структур нет, и каждый продюсер сам себе редактор», - указал артист.

Также Певцов заявил о необходимости контролировать перераспределение выделяемых на кино государственных средств. Как отметил артист, он переживает за детское кино, где появляется «токсичная, вредоносная кинопродукция, которая ни добра, ни любви, ни радости, ни света, ни надежды не несет».

Ранее режиссер и продюсер Сергей Члиянц предложил возродить в РФ Госкино как отдельное ведомство.

