При пожаре в Новой Москве погибли два человека

Пожар произошел в частном доме в Новой Москве, есть жертвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Возгорание возникло в жилом доме и хозяйственных постройках в «Сосенках».

«При тушении внутри обнаружены двое погибших», - рассказал источник.

По данным оперативных служб, огонь с горящего дома перекинулся на соседний, из здания эвакуировали двух человек. Медики после осмотра признали их пострадавшими. Площадь пожара составила 140 квадратных метров.

Ранее возгорание произошло в многоквартирном доме в селе Константиново, пишет 360.ru. Жильцы успели эвакуироваться, никто не пострадал.

