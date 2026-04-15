При пожаре в Новой Москве погибли два человека
Пожар произошел в частном доме в Новой Москве, есть жертвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Возгорание возникло в жилом доме и хозяйственных постройках в «Сосенках».
«При тушении внутри обнаружены двое погибших», - рассказал источник.
По данным оперативных служб, огонь с горящего дома перекинулся на соседний, из здания эвакуировали двух человек. Медики после осмотра признали их пострадавшими. Площадь пожара составила 140 квадратных метров.
Ранее возгорание произошло в многоквартирном доме в селе Константиново, пишет 360.ru. Жильцы успели эвакуироваться, никто не пострадал.
Горячие новости
