Столтенберг: Не факт, что НАТО будет всегда

НАТО необязательно «будет всегда», считает министр финансов Норвегии, бывший генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Об этом он заявил в интервью каналу TV2.

«Не факт, что НАТО будет всегда. НАТО необязательно сохранится через ближайшие десять лет», - отметил Столтенберг.

Экс-генсек напомнил, что президент США Дональд Трамп еще в 2018 году угрожал выходом Штатов из НАТО. Тогда США остались в блоке, но сейчас никто не может с уверенностью сказать, насколько возможен выход Вашингтона из альянса.

Ранее Дональд Трамп заявил, что не желает, чтобы США оставались в НАТО, напоминает Ura.ru.


ФОТО: youtube.com/@NATONews
