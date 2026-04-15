Столтенберг: Не факт, что НАТО будет всегда
НАТО необязательно «будет всегда», считает министр финансов Норвегии, бывший генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Об этом он заявил в интервью каналу TV2.
«Не факт, что НАТО будет всегда. НАТО необязательно сохранится через ближайшие десять лет», - отметил Столтенберг.
Экс-генсек напомнил, что президент США Дональд Трамп еще в 2018 году угрожал выходом Штатов из НАТО. Тогда США остались в блоке, но сейчас никто не может с уверенностью сказать, насколько возможен выход Вашингтона из альянса.
Ранее Дональд Трамп заявил, что не желает, чтобы США оставались в НАТО, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
- Кравцов заявил об увеличении количества часов на изучение истории в школе
- Столтенберг: Не факт, что НАТО будет всегда
- Мадьяр заявил, что Венгрия не может отказаться от российской нефти
- При пожаре на Казанском пороховом заводе погиб один человек
- «Космос и новое рождение»: Лариса Долина рассказала о творчестве и любви к винилу
- CENTCOM заявило об успешной блокаде иранских портов
- Дмитрий Певцов выступил за возрождение Госкино
- Росавиация ввела ограничения на полеты в шести аэропортах
- От Михалкова до Путина: Почему ММКФ «разбанил» Сокурова
- СМИ: Трамп считает, что продлевать перемирие с Ираном не потребуется