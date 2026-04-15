При пожаре на Казанском пороховом заводе погиб один человек
15 апреля 202609:55
Один человек погиб в результате пожара на Казанском пороховом заводе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Татарстана.
Отмечается, что из-под завалов ночью извлекли тело мужчины.
«Он получил травмы, несовместимые с жизнью», - заявили в ведомстве.
Ранее на заводе в Казани произошло возгорание, обрушилось одно из зданий предприятия, пишет Ura.ru. Минздрав сообщал о двух пострадавших. После ЧП было возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
- При пожаре на Казанском пороховом заводе погиб один человек
- «Космос и новое рождение»: Лариса Долина рассказала о творчестве и любви к винилу
- CENTCOM заявило об успешной блокаде иранских портов
- Дмитрий Певцов выступил за возрождение Госкино
- Росавиация ввела ограничения на полеты в шести аэропортах
- От Михалкова до Путина: Почему ММКФ «разбанил» Сокурова
- СМИ: Трамп считает, что продлевать перемирие с Ираном не потребуется
- При пожаре в Новой Москве погибли два человека
- В ВОЗ рассмотрят законность выхода США из организации
- Си Цзиньпин: Россия и Китай должны доверять друг другу