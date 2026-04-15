При пожаре на Казанском пороховом заводе погиб один человек

Один человек погиб в результате пожара на Казанском пороховом заводе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Татарстана.

Отмечается, что из-под завалов ночью извлекли тело мужчины.

«Он получил травмы, несовместимые с жизнью», - заявили в ведомстве.

Ранее на заводе в Казани произошло возгорание, обрушилось одно из зданий предприятия, пишет Ura.ru. Минздрав сообщал о двух пострадавших. После ЧП было возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

