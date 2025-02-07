Трамп подписал указ о санкциях против МУС
Американский президент Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Международного уголовного суда (МУС) за действия против Вашингтона и его союзников, в том числе Израиля, сообщает Белый дом.
В документе говорится, что МУС «занимался противозаконными и необоснованными действиями по отношению к Америке и нашему ближайшему союзнику Израилю».
Среди мер — блокировка собственности, активов, а также запрет на въезд в США членам МУС, а также их семьям.
Решение о введении санкций стало частью визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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