Трамп подписал указ о санкциях против МУС

В документе говорится, что МУС «занимался противозаконными и необоснованными действиями по отношению к Америке и нашему ближайшему союзнику Израилю».

Среди мер — блокировка собственности, активов, а также запрет на въезд в США членам МУС, а также их семьям.

Решение о введении санкций стало частью визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

