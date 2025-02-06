СМИ: Трамп подпишет указ о санкциях против Международного уголовного суда

Президент США Дональд Трамп готовится подписать указ о введении санкций против Международного уголовного суда (МУС), обвинив инстанцию в неправомерных нападениях на США и Израиль, сообщает NBC.

Ожидается, что указ, который будет подписан 6 февраля, включит финансовые санкции и визовые ограничения для должностных лиц МУС и членов их семей, которые оказывали содействие расследованиям суда в отношении граждан США и их союзников.

В США приняли законопроект о санкциях против МУС

Санкции направлены против тех, кто содействует расследованиям, связанным с гражданами США или их союзников. В частности, ограничения касаются попыток суда инициировать расследования, аресты, задержания или судебные преследования лиц, защищенных Соединенными Штатами и их союзниками.

Решение о введении санкций стало частью визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В ноябре МУС выдал ордер на арест Нетаньяху, что вызвало критику со стороны Израиля. Израиль, как и США, не является участником Международного уголовного суда и не ратифицировал Римский статут, который является основой для его деятельности. В Тель-Авиве назвали ордер на арест частью кампании дезинформации с антисемитским подтекстом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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