СМИ: Трамп подпишет указ о санкциях против Международного уголовного суда

Санкции направлены против тех, кто содействует расследованиям, связанным с гражданами США или их союзников. В частности, ограничения касаются попыток суда инициировать расследования, аресты, задержания или судебные преследования лиц, защищенных Соединенными Штатами и их союзниками.

Решение о введении санкций стало частью визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В ноябре МУС выдал ордер на арест Нетаньяху, что вызвало критику со стороны Израиля. Израиль, как и США, не является участником Международного уголовного суда и не ратифицировал Римский статут, который является основой для его деятельности. В Тель-Авиве назвали ордер на арест частью кампании дезинформации с антисемитским подтекстом, передает «Радиоточка НСН».

