В США приняли законопроект о санкциях против МУС

Палата представителей Конгресса США приняла проект закона о санкциях против Международного уголовного суда (МУС) в связи с действиями организации по отношению к руководству Израиля, сообщает РИА Новости.

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Американские власти могут вводить ограничительные меры против любого человека, который ведёт расследование, осуществляет арест, задержание или судебное преследование американцев, либо должностных лиц из стран, которые являются союзниками Вашингтона.

Также должностным лицам МУС и их ближайшим родственникам будет отказано в визах на въезд в США, а у находящихся в стране будут аннулированы действующие визы.

Ранее в Еврокомиссии заявили, все страны Евросоюза обязаны исполнять ордера МУС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:Конгресс США

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