СМИ: Трамп захотел баллотироваться на пост президента США

По словам одного из них, объявление о выдвижении кандидатуры перед Днем благодарения (24 ноября) дает ему преимущество перед оппонентами. Другой советник рассказал, что Трамп может начать предвыборную компанию после окончания выборов в конгресс США (8 ноября).

Согласно опросу, больше половины граждан США не хотят, чтобы действующий глава государства Джо Байден баллотировался на второй срок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

