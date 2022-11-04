СМИ: Трамп захотел баллотироваться на пост президента США

Экс-глава США Дональд Трамп намерен пойти на президентские выборы в 2024 году и планирует объявить о своем решении после выборов в Конгресс, сообщает агентство Reuters со ссылкой на советников политика.

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По словам одного из них, объявление о выдвижении кандидатуры перед Днем благодарения (24 ноября) дает ему преимущество перед оппонентами. Другой советник рассказал, что Трамп может начать предвыборную компанию после окончания выборов в конгресс США (8 ноября).

Согласно опросу, больше половины граждан США не хотят, чтобы действующий глава государства Джо Байден баллотировался на второй срок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДональд Трамп
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