СМИ: Трамп захотел баллотироваться на пост президента США
Экс-глава США Дональд Трамп намерен пойти на президентские выборы в 2024 году и планирует объявить о своем решении после выборов в Конгресс, сообщает агентство Reuters со ссылкой на советников политика.
По словам одного из них, объявление о выдвижении кандидатуры перед Днем благодарения (24 ноября) дает ему преимущество перед оппонентами. Другой советник рассказал, что Трамп может начать предвыборную компанию после окончания выборов в конгресс США (8 ноября).
Согласно опросу, больше половины граждан США не хотят, чтобы действующий глава государства Джо Байден баллотировался на второй срок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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