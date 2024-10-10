Трамп отказался от нового раунда дебатов с Харрис

Бывший американский лидер и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что отказался от повторных дебатах с вице-президентом Камалой Харрис.

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По его словам, Харрис открыто заявила, что не изменила бы ничего в политике президента Джо Байдена, что, по мнению Трампа, делает дальнейшие дебаты бессмысленными.

Ранее стало известно, что зафиксировано сокращение разрыва между Харрис и Трампом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДональд Трамп

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