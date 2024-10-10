Трамп отказался от нового раунда дебатов с Харрис
10 октября 202405:15
Бывший американский лидер и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что отказался от повторных дебатах с вице-президентом Камалой Харрис.
По его словам, Харрис открыто заявила, что не изменила бы ничего в политике президента Джо Байдена, что, по мнению Трампа, делает дальнейшие дебаты бессмысленными.
Ранее стало известно, что зафиксировано сокращение разрыва между Харрис и Трампом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru