Трамп отказался от нового раунда дебатов с Харрис

По его словам, Харрис открыто заявила, что не изменила бы ничего в политике президента Джо Байдена, что, по мнению Трампа, делает дальнейшие дебаты бессмысленными.

Ранее стало известно, что зафиксировано сокращение разрыва между Харрис и Трампом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

