СМИ: Зафиксировано сокращение разрыва между Харрис и Трампом

Кандидат в президенты США от Демократической партии, вице-президент Камала Харрис опережает соперника от республиканцев, экс-президента Дональда Трампа на 3 пункта, сообщает Reuters.

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Агентство совместно с социологической службой Ipsos провело опрос, результаты которого говорят о сокращении разрыва между Харрис и Трампом, за которых готовы проголосовать 46% и 43% избирателей соответственно.

Как считают 44% респондентов, у Трампа подход к решению проблемы «стоимости жизни» лучше, чем у Харрис, за которую по этому вопросу выступают около 38% участников исследования. 70% респондентов заявили, что проблема «стоимости жизни» является наиболее значимой, именно ее будущему президенту предстоит решить.

Ранее стало известно, что речи Трампа становятся всё более бессвязными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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