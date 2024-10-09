СМИ: Зафиксировано сокращение разрыва между Харрис и Трампом
Кандидат в президенты США от Демократической партии, вице-президент Камала Харрис опережает соперника от республиканцев, экс-президента Дональда Трампа на 3 пункта, сообщает Reuters.
Агентство совместно с социологической службой Ipsos провело опрос, результаты которого говорят о сокращении разрыва между Харрис и Трампом, за которых готовы проголосовать 46% и 43% избирателей соответственно.
Как считают 44% респондентов, у Трампа подход к решению проблемы «стоимости жизни» лучше, чем у Харрис, за которую по этому вопросу выступают около 38% участников исследования. 70% респондентов заявили, что проблема «стоимости жизни» является наиболее значимой, именно ее будущему президенту предстоит решить.
Ранее стало известно, что речи Трампа становятся всё более бессвязными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru