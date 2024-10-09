СМИ: Зафиксировано сокращение разрыва между Харрис и Трампом

Агентство совместно с социологической службой Ipsos провело опрос, результаты которого говорят о сокращении разрыва между Харрис и Трампом, за которых готовы проголосовать 46% и 43% избирателей соответственно.

Как считают 44% респондентов, у Трампа подход к решению проблемы «стоимости жизни» лучше, чем у Харрис, за которую по этому вопросу выступают около 38% участников исследования. 70% респондентов заявили, что проблема «стоимости жизни» является наиболее значимой, именно ее будущему президенту предстоит решить.

Ранее стало известно, что речи Трампа становятся всё более бессвязными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

