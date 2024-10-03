СМИ: Состояние здоровья Трампа вызывает обеспокоенность экспертов

Здоровье кандидата от республиканцев на пост президента США Дональда Трампа стало предметом обсуждения в медицинских кругах, сообщает газета The New York Times. По мнению экспертов, в случае его победы Трамп может войти в Овальный кабинет с множеством потенциальных проблем, включая сердечно-сосудистые риски, последствия покушения в июле, снижение когнитивных способностей и возрастные изменения.

Эксперты отмечают, что индекс массы тела Трампа находится на грани диагноза «ожирение». Также в предыдущих медицинских обследованиях у него был выявлен повышенный уровень холестерина. Последние полные данные о здоровье политика были опубликованы в январе 2018 года, когда Трамп занимал пост президента.

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Издание критикует команду Трампа за отсутствие новых данных о его состоянии после перенесенного коронавируса в 2020 году и недавнего покушения, хотя сам Трамп обещал предоставить эту информацию. Ответ его штаба на запросы СМИ оказался неудовлетворительным.

Журналисты подчеркивают, что в случае успеха на выборах Трамп станет старейшим президентом США, уступая лишь действующему президенту Джо Байдену по возрасту во время инаугурации. Выборы президента США состоятся 5 ноября, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:СШАЗдоровьеТрамп

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