СМИ: Состояние здоровья Трампа вызывает обеспокоенность экспертов

Здоровье кандидата от республиканцев на пост президента США Дональда Трампа стало предметом обсуждения в медицинских кругах, сообщает газета The New York Times. По мнению экспертов, в случае его победы Трамп может войти в Овальный кабинет с множеством потенциальных проблем, включая сердечно-сосудистые риски, последствия покушения в июле, снижение когнитивных способностей и возрастные изменения.

Эксперты отмечают, что индекс массы тела Трампа находится на грани диагноза «ожирение». Также в предыдущих медицинских обследованиях у него был выявлен повышенный уровень холестерина. Последние полные данные о здоровье политика были опубликованы в январе 2018 года, когда Трамп занимал пост президента.