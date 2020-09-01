Трамп опроверг утверждения о перенесённой «серии микроинсультов»
Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп выразил возмущение по поводу неких заявлений о том, что он якобы перенёс ранее «серию микроинсультов». Свою отповедь он традиционно опубликовал в Twitter.
«Теперь они пытаются сказать, что ваш любимый президент, ездил в военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, перенеся серию микроинсультов. С этим кандидатом [в президенты] такого никогда не случалось. Лживые СМИ. Возможно, они имеют в виду другого кандидата от другой партии!» - написал глава Белого дома, имея в виду своего соперника на предстоящих выборах от Демократической партии 77-летнего Джозефа Байдена.
При этом Дональд Трамп не пояснил, какое именно сообщение он имеет в виду. Ранее сегодня телекомпания CNN сообщила подробности, связанные с визитом президента в ноябре 2019 года в обозначенную клинику. Тогда вице-президент Майкл Пенс получил распоряжение быть готовым временно взять на себя президентские полномочия на случай, если Трампу придётся делать операцию под наркозом.
При этом телеканал сослался на книгу журналиста продемократической газеты The New York Times Майкла Шмидта «Дональд Трамп против Соединенных Штатов: борьба с целью остановить президента». Она еще не опубликована.
В середине ноября прошлого года Трамп посетил центр имени Уолтера Рида вне официального графика Белого дома. Этот факт вызвал спекуляции на тему здоровья президента. В администрации завили, что это был ежегодное плановое медицинское обследование.
В американском обществе также муссируются слухи о неспособности Байдена, в случае победы на выборах, исполнять обязанности президента по старости. Тогда его место займёт 55-летняя темнокожая Камала Харрис. Её выбор кандидатом в вице-президенты от демократов американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин назвал в эфире НСН предсказуемым.
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