Трамп опроверг утверждения о перенесённой «серии микроинсультов»

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп выразил возмущение по поводу неких заявлений о том, что он якобы перенёс ранее «серию микроинсультов». Свою отповедь он традиционно опубликовал в Twitter.

«Теперь они пытаются сказать, что ваш любимый президент, ездил в военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, перенеся серию микроинсультов. С этим кандидатом [в президенты] такого никогда не случалось. Лживые СМИ. Возможно, они имеют в виду другого кандидата от другой партии!» - написал глава Белого дома, имея в виду своего соперника на предстоящих выборах от Демократической партии 77-летнего Джозефа Байдена.

При этом Дональд Трамп не пояснил, какое именно сообщение он имеет в виду. Ранее сегодня телекомпания CNN сообщила подробности, связанные с визитом президента в ноябре 2019 года в обозначенную клинику. Тогда вице-президент Майкл Пенс получил распоряжение быть готовым временно взять на себя президентские полномочия на случай, если Трампу придётся делать операцию под наркозом.