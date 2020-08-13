Американист объяснил значение Камалы Харрис для Байдена

«26 млн – это ничто для избирательной кампании. Как говорят в Америке, если у тебя нет миллиарда, то нечего начинать избирательную кампанию президента. Что касается популярности Харрис, об этом свидетельствует ее результат на предварительных выборах. У нее был очень невысокий результат. Она сама снялась еще в декабре с избирательной гонки. У нее связи с Ненси Пелоси, они из одного штата. Пелоси – один из лидеров Демократической партии. Так что поддержка у Харрис есть, но говорить о большой популярности я бы не стал», - сказал Рогулев.

Он раскрыл причины внимания к Харрис среди американских демократов. «Обычно никто про вице-президента особенно не вспоминает. Никаких полномочий у него по Конституции нет. Его главная роль – это заместить президента в случае чего. Все зависит от президента, что он доверит. В основном, это дипломатические, представительские функции. Сейчас кандидатура вице-президента у демократов обсуждается в том смысле, что Байдену еще до выборов исполнится 78 лет. Все понимают, что он – на один срок. И просидит ли он его еще», - добавил американист.

Ранее Юрий Рогулев рассказал НСН, почему считает непредсказуемым результат предстоящих президентских выборов в Америке.

