Американист объяснил значение Камалы Харрис для Байдена
Директор Фонда изучения США МГУ имени Рузвельта Юрий Рогулев в эфире НСН усомнился в заслугах Харрис в сборе пожартвований Байдену.
Рекордные 26 млн долларов пожертвований на ведение избирательной кампании за сутки собрал кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден.
Как передает Associated Press, это может быть связано с тем, что ранее Байден выбрал в качестве кандидата в вице-президенты сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис. Теперь штаб Байдена по размеру пожертвований почти сравнялся с действующим главой Белого дома Дональдом Трампом, который собрал около 300 млн долларов на избирательную кампанию.
Директор Фонда изучения США МГУ имени Рузвельта Юрий Рогулев в эфире НСН усомнился в заслугах Харрис в сборе пожартвований Байдену.
«26 млн – это ничто для избирательной кампании. Как говорят в Америке, если у тебя нет миллиарда, то нечего начинать избирательную кампанию президента. Что касается популярности Харрис, об этом свидетельствует ее результат на предварительных выборах. У нее был очень невысокий результат. Она сама снялась еще в декабре с избирательной гонки. У нее связи с Ненси Пелоси, они из одного штата. Пелоси – один из лидеров Демократической партии. Так что поддержка у Харрис есть, но говорить о большой популярности я бы не стал», - сказал Рогулев.
Он раскрыл причины внимания к Харрис среди американских демократов. «Обычно никто про вице-президента особенно не вспоминает. Никаких полномочий у него по Конституции нет. Его главная роль – это заместить президента в случае чего. Все зависит от президента, что он доверит. В основном, это дипломатические, представительские функции. Сейчас кандидатура вице-президента у демократов обсуждается в том смысле, что Байдену еще до выборов исполнится 78 лет. Все понимают, что он – на один срок. И просидит ли он его еще», - добавил американист.
Ранее Юрий Рогулев рассказал НСН, почему считает непредсказуемым результат предстоящих президентских выборов в Америке.
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