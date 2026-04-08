Трамп объявил о приостановке ударов по Ирану
Президент США Дональд Трамп объявил о приостановке ударов по Ирану на две недели.
Глава государства согласился на двустороннее прекращение огня. По его словам, военные США уже достигли и превысили все поставленные цели. «Мы получили от Ирана предложение из 10 пунктов и считаем, что это рабочая основа для переговоров», - указал Трамп.
По его словам, почти все различные пункты прошлых разногласий были согласованы между Вашингтоном и Тегераном, но двухнедельный период позволит завершить и заключить соглашение. Американский лидер указал, что Иран согласился разблокировать Ормузский пролив.
Несколько часов назад способные нести ядерные бомбы американские самолеты B-52 вылетели в сторону Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Трамп объявил о приостановке ударов по Ирану
