СМИ: Способные нести ядерные бомбы B-52 вылетели в сторону Ирана

Американские бомбардировщики B-52 вылетели в сторону Ирана, сообщает India Today.

СМИ: Хегсет лжет Трампу о превосходстве США в Иране

Они поднялись в воздух с базы в Великобритании. Первый бомбардировщик вылетел около трех часов назад. Каждый из них способен нести ядерную бомбу.

Самолеты окажутся в зоне досягаемости Ирана в 03:00 мск. В это время истекает срок ультиматума Тегерану от президента США Дональда Трампа.

Американский лидер заявил, что ближайшей ночью погибнет целая цивилизация, которую никогда не удастся возродить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Фото: defense.gov
