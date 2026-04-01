СМИ: Способные нести ядерные бомбы B-52 вылетели в сторону Ирана
8 апреля 202600:01
Американские бомбардировщики B-52 вылетели в сторону Ирана, сообщает India Today.
Они поднялись в воздух с базы в Великобритании. Первый бомбардировщик вылетел около трех часов назад. Каждый из них способен нести ядерную бомбу.
Самолеты окажутся в зоне досягаемости Ирана в 03:00 мск. В это время истекает срок ультиматума Тегерану от президента США Дональда Трампа.
Американский лидер заявил, что ближайшей ночью погибнет целая цивилизация, которую никогда не удастся возродить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В Иране заявили о готовности ко всем сценариям
- СМИ: Способные нести ядерные бомбы B-52 вылетели в сторону Ирана
- Генпрокуратура требует изъять имущество экс-замглавы Минтранса
- Медведев провел совещание в Новороссийске по вопросам обороны
- СМИ: Хегсет лжет Трампу о превосходстве США в Иране
- В Госдуме заявили о подготовке ЕС к конфликту с Россией
- Импичмент главе Пентагона назвали маловероятным
- Число отравившихся артистов в театре Моссовета выросло до 24
- Повышение МРОТ до 60 тысяч назвали нереалистичным
- «Позову Мишустина!»: Барщевский захотел спектакль с Ефремовым после Долиной