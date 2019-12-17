Трамп объявил о поддержке и.о. президента Боливии Аньес
Президент США Дональд Трамп заявил о поддержке и.о. президента Боливии Жанин Аньес в своем Twitter. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Трампа, Жанин Аньес пытается обеспечить мирный демократический переход посредством свободных выборов. Президент США также выразил своем осуждение тем, кто продолжает использовать насильственные методы и разжигает конфликт в стране "как в Боливии, так и издалека". Уличные протесты в Боливии унесли жизни более 30 человек, сотни были ранены. Межамериканская комиссия по правам человека осудила войска и полицию Боливии за проявление излишней силы во время подавления протестов.
We support @JeanineAnez in Bolivia as she works to ensure a peaceful democratic transition through free elections. We denounce the ongoing violence and those that provoke it both in Bolivia and from afar. The U.S. stands with the people of the region for peace and democracy!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 декабря 2019 г.
После появления информации о нарушениях на президентских выборах 20 октября выбранный президент Моралес вынужден был покинуть пост, а затем и страну. Власть перешла к оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Новые выборов назначены на середину марта 2020 года, Моралесу баллотироваться на них запрещено.
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