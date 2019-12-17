Трамп объявил о поддержке и.о. президента Боливии Аньес

По словам Трампа, Жанин Аньес пытается обеспечить мирный демократический переход посредством свободных выборов. Президент США также выразил своем осуждение тем, кто продолжает использовать насильственные методы и разжигает конфликт в стране "как в Боливии, так и издалека". Уличные протесты в Боливии унесли жизни более 30 человек, сотни были ранены. Межамериканская комиссия по правам человека осудила войска и полицию Боливии за проявление излишней силы во время подавления протестов.