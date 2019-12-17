Трамп объявил о поддержке и.о. президента Боливии Аньес

17 декабря 201922:59

Президент США Дональд Трамп заявил о поддержке и.о. президента Боливии Жанин Аньес в своем Twitter. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Трампа, Жанин Аньес пытается обеспечить мирный демократический переход посредством свободных выборов. Президент США также выразил своем осуждение тем, кто продолжает использовать насильственные методы и разжигает конфликт в стране "как в Боливии, так и издалека". Уличные протесты в Боливии унесли жизни более 30 человек, сотни были ранены. Межамериканская комиссия по правам человека осудила войска и полицию Боливии за проявление излишней силы во время подавления протестов.

После появления информации о нарушениях на президентских выборах 20 октября выбранный президент Моралес вынужден был покинуть пост, а затем и страну. Власть перешла к оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Новые выборов назначены на середину марта 2020 года, Моралесу баллотироваться на них запрещено.

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