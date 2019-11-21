Партия Моралеса выдвинет новых кандидатов на пост президента Боливии

21 ноября 201920:47

Новые кандидаты от партии Эво Моралеса «Движение к социализму» будут претендовать на посты президента и вице-президента Боливии. Об этом сообщает РИА Новости.

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По данным агентства, соответствующее заявление сделал депутат партии Генри Кабрера в эфире канала Unitel. Кабрера также сказал, что в партии не планируют выдвигать свои кандидатуры в Высший избирательный суд Боливии.

На данный момент конкретных имен политик не назвал, однако отметил, что новые лидеры после отставки Моралеса уже обозначились.

Напомним, Моралес подал в отставку после начавшихся протестов в стране из-за несогласия с результатами президентских выборов, на которых он победил.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
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