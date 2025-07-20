Трамп обвинил Обаму в мошенничестве на выборах 2016 года
Американский лидер Дональд Трамп обвинил в соцсети Truth Social бывшего президента США Барака Обаму в мошенничестве на выборах главы государства в 2016 году.
По словам главы Белого дома, специалисты выступили о необходимости преследования в судебном порядке Обамы и «бандитов», которые были уличены в мошенничестве на выборах самого высокого уровня. Так Трамп прокомментировал выступление директор национальной разведки США Тулси Габбард и первого заместителя пресс-секретаря Белого дома Харрисона Филдса.
Габбард ранее обнародовала доказательства того, что обвинения о якобы вмешательстве России в выборы 2016 года были сфабрикованы администрацией Обамы, который тогда занимал пост президента уже после победы Трампа на выборах.
Согласно обнародованным материалам, администрация Обамы утаила разведданные о том, что у Москвы не было намерения и возможностей взломать электронную избирательную систему США.
Ранее ЦРУ США в рамках анализа разведки о возможном вмешательстве России в выборы американского президента в 2016 году выявило ряд нарушений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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