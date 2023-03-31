Трамп обратился к своим сторонникам из-за предъявленных обвинений
Экс-президент США Дональд Трамп обратился к сторонникам в своей социальной сети Truth Social, сообщает РИА Новости.
Бывший глава Белого дома прокомментировал решение присяжных предъявить ему обвинения. Трамп заявил, что стал опасен для своих оппонентов.
«Они приходят не за мной, а за вами», - написал политик.
Большое жюри присяжных ранее проголосовало за предъявление обвинений бывшему президенту. Речь идет о предполагаемой связи политика с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Якобы ей заплатили крупную сумму за молчание о романе с Трампом.
По данным телеканала CNN, экс-президент США должен явиться в суд в Нью-Йорке 4 апреля в 14:15 (21:15 мск), пишет НСН.
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+11 065 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 974 / сут.
- Минтранс назвал сроки запуска беспилотных грузовиков по трассе М-11
- Трамп обратился к своим сторонникам из-за предъявленных обвинений
- Орбан: затягивание конфликта на Украине ведет к Третьей мировой войне
- Reuters: МВФ одобрил Киеву кредит на рекордную сумму
- Посвященную Донбассу выставку открыли у посольства США в Москве
- Си Цзиньпин призвал отказаться от введения экстремальных санкций
- В УПЦ рассказали про осаждающих Киево-Печерскую лавру сатанистов
- Минюст признал иноагентом солиста группы «Ногу свело!» Максима Покровского
- СМИ: ВСУ перебросили под Угледар 10 танков Leopard
- В Ростовской области восстановили движение по трассе «Дон»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru