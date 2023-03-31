Трамп обратился к своим сторонникам из-за предъявленных обвинений

Бывший глава Белого дома прокомментировал решение присяжных предъявить ему обвинения. Трамп заявил, что стал опасен для своих оппонентов.

«Они приходят не за мной, а за вами», - написал политик.

Большое жюри присяжных ранее проголосовало за предъявление обвинений бывшему президенту. Речь идет о предполагаемой связи политика с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Якобы ей заплатили крупную сумму за молчание о романе с Трампом.

По данным телеканала CNN, экс-президент США должен явиться в суд в Нью-Йорке 4 апреля в 14:15 (21:15 мск), пишет НСН.

