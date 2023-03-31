СМИ назвали дату суда над Трампом
Экс-президент США Дональд Трамп должен явиться в суд в Нью-Йорке 4 апреля в 14:15 (21:15 мск), сообщил телеканал CNN.
По данным телеканала, американскому экс-президенту грозит обвинение в связи с возможными финансовыми махинациями более чем по 30 пунктам.
Газета The New York Times со ссылкой на одного из адвокатов республиканца сообщала о том, что Трамп может добровольно явиться в суд в Нью-Йорке, где ему будут предъявлены обвинения.
Ранее сообщалось, что присяжные в США проголосовали за предъявление обвинений Дональду Трампу по делу о выплате 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниэлс во время его предвыборной кампании 2016 года. Якобы девушка хотела публично рассказать об их романе с Трампом, а переданная ей сумма «за молчание» была незаконно «позаимствована» из предвыборного фонда политика. Об этом сообщил телеканал CNN. Отмечается, что это первый случай в истории США, когда действующему или бывшему президенту страны будут предъявлены уголовные обвинения.
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+11 065 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 974 / сут.
- Reuters: МВФ одобрил Киеву кредит на рекордную сумму
- Си Цзиньпин призвал отказаться от введения экстремальных санкций
- В УПЦ рассказали про осаждающих Киево-Печерскую лавру сатанистов
- Минюст признал иноагентом солиста группы «Ногу свело!» Максима Покровского
- СМИ: ВСУ перебросили под Угледар 10 танков Leopard
- В Ростовской области восстановили движение по трассе «Дон»
- В ФК «Химки» опровергли информацию о скором закрытии клуба
- Редакции американских газет призвали немедленно освободить Гершковича
- СМИ назвали дату суда над Трампом
- В Киеве заявили о дефиците танков для контрнаступления
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru