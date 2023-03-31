СМИ назвали дату суда над Трампом

По данным телеканала, американскому экс-президенту грозит обвинение в связи с возможными финансовыми махинациями более чем по 30 пунктам.

Газета The New York Times со ссылкой на одного из адвокатов республиканца сообщала о том, что Трамп может добровольно явиться в суд в Нью-Йорке, где ему будут предъявлены обвинения.

Ранее сообщалось, что присяжные в США проголосовали за предъявление обвинений Дональду Трампу по делу о выплате 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниэлс во время его предвыборной кампании 2016 года. Якобы девушка хотела публично рассказать об их романе с Трампом, а переданная ей сумма «за молчание» была незаконно «позаимствована» из предвыборного фонда политика. Об этом сообщил телеканал CNN. Отмечается, что это первый случай в истории США, когда действующему или бывшему президенту страны будут предъявлены уголовные обвинения.

