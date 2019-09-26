Трамп обещал помочь вернуть Крым после того, как Зеленский рассказал ему о красоте полуострова
26 сентября 201910:22
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его американский коллега Дональд Трамп пообещал помочь вернуть Крым. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на УНИАН.
По словам Зеленского, он рассказал Трампу о том, «какое красивое место Крым».
В США ранее оценили реакцию президента Украины Владимира Зеленского на слова Дональда Трампа о том, что он надеется, что они поладят с российским лидером Владимиром Путиным.
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ФОТО: zelenskyyua/Twitter
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