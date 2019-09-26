Трамп обещал помочь вернуть Крым после того, как Зеленский рассказал ему о красоте полуострова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его американский коллега Дональд Трамп пообещал помочь вернуть Крым. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на УНИАН.

По словам Зеленского, он рассказал Трампу о том, «какое красивое место Крым».

В США ранее оценили реакцию президента Украины Владимира Зеленского на слова Дональда Трампа о том, что он надеется, что они поладят с российским лидером Владимиром Путиным.



