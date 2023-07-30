Трамп недоволен тем, что Байден отдает Украине миллиарды долларов
30 июля 202306:30
Администрация американского президента Джо Байдена тратит на Украину миллиарды долларов налогоплательщиков США, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление бывшего американского президента Дональда Трампа.
По его словам, ранее Байдены получили миллионы долларов от Украины, однако сейчас бывшая советская республика получает миллиарды долларов от американских налогоплательщиков. Политик обвинил нынешнего президента и его семью в коррупции.
Ранее в штабе Трампа заявили, что новые обвинения — дело рук Байдена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп недоволен тем, что Байден отдает Украине миллиарды долларов
- В Венгрии рассказали о бесполезности санкций против России
- В Минобороны России прокомментировали атаку украинских беспилотников на Москву
- Трамп: Нынешняя политическая система в США коррумпирована
- В башню «Москва-сити» врезался беспилотник
- Шесть человек погибли во время урагана в Марий Эл
- Путин рассказал, от кого ему досталась выносливость
- СМИ: Маск отказал Украине в доступе к Starlink около Крыма для запуска дрона
- В Казани ветер повалил деревья и повредил крыши
- Путин: Никто не хочет военного столкновения РФ и НАТО
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru