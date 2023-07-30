Трамп недоволен тем, что Байден отдает Украине миллиарды долларов

Администрация американского президента Джо Байдена тратит на Украину миллиарды долларов налогоплательщиков США, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление бывшего американского президента Дональда Трампа.

Трамп: Нынешняя политическая система в США коррумпирована

По его словам, ранее Байдены получили миллионы долларов от Украины, однако сейчас бывшая советская республика получает миллиарды долларов от американских налогоплательщиков. Политик обвинил нынешнего президента и его семью в коррупции.

Ранее в штабе Трампа заявили, что новые обвинения — дело рук Байдена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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