Трамп не исключил выход США из НАТО
9 декабря 202400:16
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп заявил телеканалу NBC News, что Вашингтон останется в НАТО, если другие страны, входящие в Альянс, смогут поддерживать уровень взносов в организацию.
«Если они будут платить по счетам – абсолютно», — ответил политик на вопрос о том, останутся ли США в НАТО.
Ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что страны НАТО могут пересмотреть механизм финансирования альянса и заменить долю в 2% ВВП каждого члена блока определенными суммами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru