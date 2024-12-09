Трамп не исключил выход США из НАТО

«Если они будут платить по счетам – абсолютно», — ответил политик на вопрос о том, останутся ли США в НАТО.

Ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что страны НАТО могут пересмотреть механизм финансирования альянса и заменить долю в 2% ВВП каждого члена блока определенными суммами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

