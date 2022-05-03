Британская партия зеленых призвала Лондон выйти из НАТО
Великобритании следует выйти из НАТО по окончании конфликта на Украине. Такое мнение высказал сопредседатель партии зеленых Адриан Рамзи, передает Sky News.
«Выход Британии из НАТО остается нашей долгосрочной политикой, потому что мы хотели бы, чтобы больше внимание уделялось миротворческим институтам», — указал Рамзи.
Политик отметил, что Лондон должен способствовать скорейшему урегулированию ситуации на Украине и призвал премьера Великобритании Бориса Джонсона добиться того, чтобы представители Москвы и Киева сели за стол переговоров.
В то же время сопредседатель партии зеленых потребовал усилить экономическое давление на РФ, а также сократить зависимость Европы от российских энергоносителей.
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