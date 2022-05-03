Британская партия зеленых призвала Лондон выйти из НАТО

«Выход Британии из НАТО остается нашей долгосрочной политикой, потому что мы хотели бы, чтобы больше внимание уделялось миротворческим институтам», — указал Рамзи.

Политик отметил, что Лондон должен способствовать скорейшему урегулированию ситуации на Украине и призвал премьера Великобритании Бориса Джонсона добиться того, чтобы представители Москвы и Киева сели за стол переговоров.

В то же время сопредседатель партии зеленых потребовал усилить экономическое давление на РФ, а также сократить зависимость Европы от российских энергоносителей.

