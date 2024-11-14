В НАТО допустили изменение механизма финансирования альянса
Страны НАТО могут пересмотреть механизм финансирования альянса и заменить долю в 2% ВВП каждого члена блока определенными суммами. Об этом заявил глава военного комитета НАТО Роб Бауэр в интервью Newsweek.
По мнению Бауэра, избранный президент США Дональд Трамп справедливо раскритиковал государства Североатлантического альянса, не выполнявшие цель по финансированию блока в размере 2% от ВВП. Некоторые страны НАТО «уловили посыл и теперь инвестируют в собственную оборону».
«У нас еще много работы. Многим странам будет нелегко обсуждать вопрос о том, чтобы тратить больше, чем минимальные 2%», — заявил Бауэр.
Как отметил глава военного комитета, сейчас страны альянса не смогут коренным образом изменить ситуацию, у них нет времени и средств. При этом члены блока могут начать выделять деньги под конкретные задачи.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте выступил за продолжение конфликта вокруг Украины, по его словам, альянс должен «подтвердить приверженность» продолжению противостояния и «сделать больше, чем просто удерживать Украину в бою».
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