Шольц отверг требования Трампа довести оборонные бюджеты до 5% ВВП

Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался против требования избранного президента США Дональда Трампа довести оборонные бюджеты стран НАТО до 5% ВВП, сообщает портал Focus online.

По его словам, для Германии это означает около 200 миллиардов евро в год на оборонные расходы. Шольц подчеркнул, что это весомая сумма, так как федеральный бюджет страны составляет примерно 490 миллиардов.

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НАТО следует увеличить расходы на оборону, укреплять оборонную промышленность и расширять производство. Об этом ранее заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

По мнению генсека, страны блока пока не предпринимают достаточных мер для противодействия расширению производства вооружений в РФ. Рютте призвал НАТО укреплять промышленность и расширять производство, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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