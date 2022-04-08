Генпрокурор Нью-Йорка потребовала привлечь Трампа к ответственности

Отмечается, что данное поведение расценивается как «неуважение к суду». Согласно требованию прокуратуры, Верховный суд штата Нью-Йорк должен наложить на экс-президента штраф в размере $10 тыс. за каждый день отказа.

Генпрокурор намерена выяснить, не завышал ли Трамп стоимость своих активов с помощью мошеннических схем. Также она хочет узнать, не уменьшал ли бизнесмен цифры для снижения налогов. Дети Трампа получили должности в Trump Organization сразу после окончания колледжей. Дональд Трамп активно вовлекал их свой бизнес.

