Генпрокурор Нью-Йорка потребовала привлечь Трампа к ответственности

Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс намерена привлечь бывшего главу Белого дома Дональда Трампа к ответственности в связи отказом предоставить судебным органам документы для расследования финансовых операций бизнесмена и его компании Trump Organization, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление прокурора.

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Отмечается, что данное поведение расценивается как «неуважение к суду». Согласно требованию прокуратуры, Верховный суд штата Нью-Йорк должен наложить на экс-президента штраф в размере $10 тыс. за каждый день отказа.

Генпрокурор намерена выяснить, не завышал ли Трамп стоимость своих активов с помощью мошеннических схем. Также она хочет узнать, не уменьшал ли бизнесмен цифры для снижения налогов. Дети Трампа получили должности в Trump Organization сразу после окончания колледжей. Дональд Трамп активно вовлекал их свой бизнес.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:СШАДональд Трамп
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