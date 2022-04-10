Трамп: Байден спровоцировал рост инфляции и цен на газ

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп в ходе выступления перед своими сторонниками заявил, что президент Джо Байден спровоцировал безудержную инфляцию, рост цен на газ и продовольствие в стране.

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«Байден и демократы в Конгрессе спровоцировали безудержную инфляцию, [происходит] катастрофа с цепочками поставок — как насчет этого? Вы придете в магазин <...> и не увидите ничего на полках», — сказал бывший глава государства.

По его словам, в США средний класс раздавлен самыми высокими ценами на газ и продовольствие. «Наша страна унижена президентом, который не знает, что вообще происходит», — отметил Трамп.

Когнитивные способности действующего лидера США Джо Байдена стали очень плохими и угрожают «национальной безопасности», заявил бывший врач экс-президента Дональда Трампа Ронни Джексон.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГазДжо БайденДональд Трамп
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