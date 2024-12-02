Байден помиловал своего сына Хантера по двум уголовным делам
2 декабря 202405:32
Американский лидер Джо Байден объявил о помиловании своего сына Хантера по двум уголовным делам, сообщает Белый дом.
По словам президента, он сдержал обещание не влиять на работу Минюста США, несмотря на решение помиловать Хантера. Байден надеется, что «американцы поймут такой шаг».
При этом ранее глава государства неоднократно исключал возможность помилования своего сына.
Ранее стало известно, что приговор Хантеру Байдену по делу о хранении оружия вынесут 4 декабря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Байден помиловал своего сына Хантера по двум уголовным делам
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru