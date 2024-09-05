Хантер Байден заявил, что собирается признать вину в деле о неуплате налогов

Хантер Байден пытается урегулировать свое дело по обвинению в уклонении от уплаты налогов в федеральном суде Калифорнии с помощью сделки, в которой он сохранит свою невиновность, но согласится на наказание. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление его адвокатов.

Окончательное решение по этой сделке примет судья. Заседание суда приостановлено и продолжится в 14:00 по восточному времени.