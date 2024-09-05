Хантер Байден заявил, что собирается признать вину в деле о неуплате налогов
Хантер Байден пытается урегулировать свое дело по обвинению в уклонении от уплаты налогов в федеральном суде Калифорнии с помощью сделки, в которой он сохранит свою невиновность, но согласится на наказание. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление его адвокатов.
Окончательное решение по этой сделке примет судья. Заседание суда приостановлено и продолжится в 14:00 по восточному времени.
Такой вид сделки, известный как «соглашение Олфорда», позволяет Байдену признать, что у спецпрокурора Дэвида Вайса достаточно доказательств для его осуждения, но при этом он не признает себя виновным и примет приговор суда.
Обвинения Хантеру Байдену были предъявлены в декабре прошлого года. По версии обвинения, в период с 2014 по 2016 годы он не выплатил налоги на сумму $1,4 млн. В июне Байден был признан виновным по делу о незаконном хранении оружия. Ему грозит до 25 лет тюрьмы за ложные данные при покупке револьвера, когда он скрыл факт наркозависимости, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru